Quarantena ridotta dopo terza dose: le possibili novità e quando si decide (Di martedì 28 dicembre 2021) La riduzione della Quarantena per i vaccinati con tre dosi contro il Covid è un'ipotesi al vaglio. Se ne parla in maniera insistente a livello mediatico e sarà oggetto di valutazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico. La necessità nasce dall'azione della variante Omicron, per la quale appare ormai chiaro che si diffonda con maggiore velocità e si attendono conferme scientifiche definitive sull'ipotesi che, soprattutto con tre vaccini, rappresenti un virus con una minore patogenicità rispetto alla Delta. Riduzione Quarantena, perché se ne parla? Con i contagi che hanno già toccato picchi di oltre 50.000 casi di Covid quotidiani e la prospettiva (anticipata da qualche esperto) che si possa arrivare anche a 100.000 positivi in una singola giornata, c'è il rischio che il paese possa subire una vera e propria paralisi. Sono, infatti, già due ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 28 dicembre 2021) La riduzione dellaper i vaccinati con tre dosi contro il Covid è un'ipotesi al vaglio. Se ne parla in maniera insistente a livello mediatico e sarà oggetto di valutazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico. La necessità nasce dall'azione della variante Omicron, per la quale appare ormai chiaro che si diffonda con maggiore velocità e si attendono conferme scientifiche definitive sull'ipotesi che, soprattutto con tre vaccini, rappresenti un virus con una minore patogenicità rispetto alla Delta. Riduzione, perché se ne parla? Con i contagi che hanno già toccato picchi di oltre 50.000 casi di Covid quotidiani e la prospettiva (anticipata da qualche esperto) che si possa arrivare anche a 100.000 positivi in una singola giornata, c'è il rischio che il paese possa subire una vera e propria paralisi. Sono, infatti, già due ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gimbe: 'Quarantena ridotta per chi ha fatto terza dose' Cartabellotta: 'Bisognerebbe rivedere regole per la categor… - GiovaQuez : Il Cts si esprimerà nei prossimi giorni sulla richiesta di ridurre la quarantena per i contatti stretti che abbiano… - RaiNews : Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, torna a chiedere la revisione delle quarantene: 'Dobbiamo… - infoitinterno : Quarantena ridotta o eliminata per chi ha la terza dose: il 29 dicembre si riunisce il Cts - ilfaroonline : Covid, quarantena ridotta per i positivi asintomatici: la svolta degli Usa -