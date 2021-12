Quarantena, Regioni a Cts: tracciamento saltato, nuove norme (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Comitato tecnico scientifico è stato convocato dal governo per il 29 dicembre. Le Regioni invieranno agli esperti un documento che contiene una serie di richieste sulla gestione dell'autoisolamento, in cui si chiede l'azzeramento della Quarantena per le persone che hanno copertura vaccinale, in particolare quelle con terza dose effettuata. Ecco le attuali disposizioni per chi è entrato in contatto con un soggetto positivio e le possibili modifiche Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Comitato tecnico scientifico è stato convocato dal governo per il 29 dicembre. Leinvieranno agli esperti un documento che contiene una serie di richieste sulla gestione dell'autoisolamento, in cui si chiede l'azzeramento dellaper le persone che hanno copertura vaccinale, in particolare quelle con terza dose effettuata. Ecco le attuali disposizioni per chi è entrato in contatto con un soggetto positivio e le possibili modifiche

