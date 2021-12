Quarantena più breve per chi ha la terza dose: il piano anti-paralisi. Cts convocato per domani (Di martedì 28 dicembre 2021) Le regole delle quarantene cambieranno, saranno alleggerite per chi ha completato il ciclo vaccinale anche con la terza dose. Il Cts si esprimerà domani alle 11. Perché si interviene?... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 28 dicembre 2021) Le regole delle quarantene cambieranno, saranno alleggerite per chi ha completato il ciclo vaccinale anche con la. Il Cts si esprimeràalle 11. Perché si interviene?...

Ultime Notizie dalla rete : Quarantena più Quarantena più breve per chi ha la terza dose: il piano anti - paralisi. Cts convocato ... osserva: 'Condivido la riflessione che vada rivista la quarantena per i vaccinati. Massima sicurezza senza bloccare il Paese'. INCOGNITE Il Lazio è più prudente: l'assessore alla Salute, Alessio D'...

L'immunologo Silvestri: Il Covid sembra raffreddorizzarsi ma non per chi è senza vaccino Con tanti medici e infermieri in quarantena sta diventando difficile costruire le squadre per ... È venuto il momento di essere più elastici con le quarantene: rischiamo di bloccare tutto. Se guarisci e ...

