Quarantena più breve per chi ha la terza dose: il piano anti-paralisi. Cts convocato per domani (Di martedì 28 dicembre 2021) Le regole delle quarantene cambieranno, saranno alleggerite per chi ha completato il ciclo vaccinale anche con la terza dose. Il Cts si esprimerà domani alle 11. Perché si interviene?... Leggi su ilmattino (Di martedì 28 dicembre 2021) Le regole delle quarantene cambieranno, saranno alleggerite per chi ha completato il ciclo vaccinale anche con la. Il Cts si esprimeràalle 11. Perché si interviene?...

Ultime Notizie dalla rete : Quarantena più Gli anestesisti bocciano la quarantena ridotta: 'Meglio un lockdown per i no - vax' 'Sotto il profilo sanitario, l'abbiamo visto in Germania, è più efficace un lockdown per i non vaccinati che andare a ridurre la quarantena per i contatti di un positivo. Ma sono scelte che deve fare ...

Tamponi, dal rapido al fai da te: quale scegliere e quando ripeterlo ... il contatto con un soggetto positivo, che per i vaccinati comporta una quarantena di sette giorni, ... TAMPONE MOLECOLARE Il tampone molecolare è il più affidabile per la diagnosi. In assenza di sintomi,...

