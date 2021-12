Quarantena, le Regioni al Cts: «Azzerare isolamento per chi è vaccinato, tracciamento è saltato» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sarà inviato domani dalle Regioni un documento indirizzato al Cts che contiene una serie di richieste sulla gestione dell'autoisolamento, in cui si chiede l'azzeramento della... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sarà inviato domani dalleun documento indirizzato al Cts che contiene una serie di richieste sulla gestione dell'auto, in cui si chiede l'azzeramento della...

Advertising

GiovaQuez : Diciamo le cose come stanno: il periodo di quarantena verrà rivisto, anche su forte richiesta da parte delle Region… - TgLa7 : #Regioni a Cts, tracciamento saltato, nuove norme quarantena 'Azzerare isolamento per chi ha copertura vaccinale' - GiovaQuez : Le Regioni chiedono lo stop alla quarantena per i vaccinati con 3 dosi, e per quelli con 2 dosi ricevute da meno di 4 mesi #COVID19 - SPalermo91 : RT @GiovaQuez: Diciamo le cose come stanno: il periodo di quarantena verrà rivisto, anche su forte richiesta da parte delle Regioni, perché… - PaperinikEdonna : RT @BarbaraRaval: ADESSO È IL MOMENTO DI MOSTRARE LE PALLE. Nuova quarantena, le Regioni al Cts: 'Niente isolamento per i vaccinati (con 3… -