(Di martedì 28 dicembre 2021) . Prevista la cabina di regia, domani 29 dicembre Per la metà di gennaio ci si aspetta un aumento considerevole dei contagi, a causa della diffusione della variante Omicron. Con questo si rischia anche il lockdown di circa due milioni di persone. L’allarme è stato lanciato dai presidenti delle Regioni, che hanno inviato una interrogazione parlamentare per ridurre le quarantene a chi ha ricevuto la. Lo scopo è evitare disagi nei servizi primari. #Covid19 – La situazione in Italia al 27 dicembre: https://t.co/9bTOsOiTgh pic.twitter.com/A3wkaP9FJp — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) December 27, 2021 Il coordinatore del Cts Franco Locatelli, si legge sul Corriere della Sera, “si sarebbe mostrato scettico rispetto allatà di un allentamento”. I presidenti di Regione chiedono, dunque, di eliminare la ...

Advertising

361_magazine : Quarantena, le possibili nuove regole per i vaccinati con terza dose - ilClito_Ride : @LiciaRonzulli @Tg3web Cioè, mi faccia capire: dei possibili POSITIVI VACCINATI, devono godere di una quarantena“e… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: L'avanzata della variante omicron, la pressione sugli ospedali, le ipotesi sulla quarantena. Con il fisico Roberto Battiston, c… - alcinx : RT @Tg3web: L'avanzata della variante omicron, la pressione sugli ospedali, le ipotesi sulla quarantena. Con il fisico Roberto Battiston, c… - prestia_fabio : RT @Tg3web: L'avanzata della variante omicron, la pressione sugli ospedali, le ipotesi sulla quarantena. Con il fisico Roberto Battiston, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarantena possibili

In attesa del parere del Cts, convocato dal governo per il 29 dicembre, ecco le attuali disposizioni per chi è entrato in contatto con un soggetto con il coronavirus e lemodifiche che potrebbero interessare i vaccinati con tre dosiCovid e scuola, tornanoe Dad anche con un singolo caso. Bianchi: misura... Le nuove ...le elezioni anticipate Non si può andare al voto alla cieca: sarebbe un disastro ...Quarantena, le possibili nuove regole per i vaccinati con terza dose. Prevista la cabina di regia, domani 29 dicembre ...Manca il personale per garantire l’apertura della cattedrale ai turisti. L’Opera di Santa Maria del Fiore lascia entrare solo per pregare ...