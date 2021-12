Quarantena di 5 giorni, il Cts oggi decide. Le Regioni: abolitele per chi ha la terza dose (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In un giorno 78.313 nuovi positivi. Il cinquanta per cento in più del record di sempre. Nella sola Lombardia è stata superata quota 28mila. Certo, si tratta di un dato falsato dalla... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In un giorno 78.313 nuovi positivi. Il cinquanta per cento in più del record di sempre. Nella sola Lombardia è stata superata quota 28mila. Certo, si tratta di un dato falsato dalla...

stanzaselvaggia : Considerato che la maggior parte dei positivi erano (falsi) negativi al rapido, non si capisce che valore dovrebbe… - rtl1025 : ?? Si sta valutando la possibilità di ridurre i tempi di #quarantena per chi ha già ricevuto il booster e ha contatt… - EugenioGiani : Ho firmato una nuova #ordinanza: in caso di positività dell’antigenico rapido non si dovrà ricorrere alla successiv… - yoko0nomuse : sono stata al gioco ad uno scherzo per mezz’ora solo per far divertire mia cugina che è da sola in quarantena e mi… - annalisatani : RT @stanzaselvaggia: Considerato che la maggior parte dei positivi erano (falsi) negativi al rapido, non si capisce che valore dovrebbe ave… -