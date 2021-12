Quarantena covid, verso nuove regole: le ipotesi (Di martedì 28 dicembre 2021) Quarantena covid, si valuta di ridurre i tempi. Le regole attuali prevedono una durata che va dai 7 ai 10 giorni (a seconda dello stato vaccinale) anche per quei soggetti che hanno ricevuto la terza dose: l’ipotesi in campo è quella di ridurla per chi ha fatto la booster. Dopo le parole del generale Figliuolo nella mattinata di ieri, il quale ha ammesso che le regole sulla Quarantena covid sono oggetto di una riflessione, il governo ha convocato sul tema il Comitato tecnico scientifico (Cts) per domani, mercoledì 29 dicembre. Gli Usa hanno già ridotto l’isolamento da 10 a 5 giorni per i positivi al covid asintomatici che dovranno osservare l’obbligo di mascherina per altri 5 giorni. Ridotto a 5 giorni anche il periodo di Quarantena ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021), si valuta di ridurre i tempi. Leattuali prevedono una durata che va dai 7 ai 10 giorni (a seconda dello stato vaccinale) anche per quei soggetti che hanno ricevuto la terza dose: l’in campo è quella di ridurla per chi ha fatto la booster. Dopo le parole del generale Figliuolo nella mattinata di ieri, il quale ha ammesso che lesullasono oggetto di una riflessione, il governo ha convocato sul tema il Comitato tecnico scientifico (Cts) per domani, mercoledì 29 dicembre. Gli Usa hanno già ridotto l’isolamento da 10 a 5 giorni per i positivi alasintomatici che dovranno osservare l’obbligo di mascherina per altri 5 giorni. Ridotto a 5 giorni anche il periodo di...

