Quarantena covid, ipotesi riduzione e nuove regole: oggi Cts (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Riflettori accesi sulla Quarantena covid e sull’ipotesi di una riduzione per i vaccinati con la terza dose entrati a contatto con un positivo. Per affrontare la tematica è stato convocato il Cts oggi alle 11 mentre il presidente Massimiliano Fedriga ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta straordinaria per le 9.30. All’ordine del giorno della Conferenza delle Regioni la proposta per la ridefinizione di isolamento e Quarantena e per la rimodulazione del contact tracing nei contesti ad elevata incidenza. ”Sono necessarie un’analisi dei ricoveri per capire quanti sono causati da Omicron e una serie di valutazioni sulla capacità di penetrazione di questa variante per arrivare a prefigurare uno scenario”, dice all’Adnkronos Fabio Ciciliano, dirigente ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Riflettori accesi sullae sull’di unaper i vaccinati con la terza dose entrati a contatto con un positivo. Per affrontare la tematica è stato convocato il Ctsalle 11 mentre il presidente Massimiliano Fedriga ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta straordinaria per le 9.30. All’ordine del giorno della Conferenza delle Regioni la proposta per la ridefinizione di isolamento ee per la rimodulazione del contact tracing nei contesti ad elevata incidenza. ”Sono necessarie un’analisi dei ricoveri per capire quanti sono causati da Omicron e una serie di valutazioni sulla capacità di penetrazione di questa variante per arrivare a prefigurare uno scenario”, dice all’Adnkronos Fabio Ciciliano, dirigente ...

Corriere : ?? «La quarantena andrebbe riservata solo ai positivi, non ha senso chiudere in casa anche i familiari e i contatti… - SkyTG24 : 'Per chi ha il booster si può prevedere una #quarantena inferiore ai 7 giorni. Non saremmo credibili nell'invitare… - ilriformista : “Se ci sono delle restrizioni facciamole solo per i no vax”. Ad affermarlo è il leader di Italia Viva Matteo Renzi… - daniele19921 : RT @FmMosca: Dopo un mese domani riaprirò l’ufficio traslocando PC ed annessi e connessi da casa. La mia presenza li sarà uno schiaffo per… - tuttologo2000 : RT @FmMosca: Dopo un mese domani riaprirò l’ufficio traslocando PC ed annessi e connessi da casa. La mia presenza li sarà uno schiaffo per… -