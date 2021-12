Quarantena covid, Ciciliano (Cts): “Riduzione? Valutare impatto sui ricoveri” (Di martedì 28 dicembre 2021) ”Sono necessarie un’analisi dei ricoveri per capire quanti sono causati da Omicron e una serie di valutazioni sulla capacità di penetrazione di questa variante per arrivare a prefigurare uno scenario”. Lo dice all’Adnkronos Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia, esperto in gestione delle emergenze e componente del Comitato tecnico scientifico, rispondendo sull’ipotesi di Riduzione della Quarantena per i contatti stretti di positivi vaccinati con la terza dose. Domani alle 11 il Cts è stato convocato per affrontare la tematica. ”E’ vero che visti i dati dei contagiati da un punto di vista socio-economico c’è il rischio che il Paese si fermi, perché potenzialmente potremmo avere milioni di persone bloccate a casa – sottolinea – E’ già accaduto per gli aerei che sono rimasti a terra a causa degli equipaggi in ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) ”Sono necessarie un’analisi deiper capire quanti sono causati da Omicron e una serie di valutazioni sulla capacità di penetrazione di questa variante per arrivare a prefigurare uno scenario”. Lo dice all’Adnkronos Fabio, dirigente medico della Polizia, esperto in gestione delle emergenze e componente del Comitato tecnico scientifico, rispondendo sull’ipotesi didellaper i contatti stretti di positivi vaccinati con la terza dose. Domani alle 11 il Cts è stato convocato per affrontare la tematica. ”E’ vero che visti i dati dei contagiati da un punto di vista socio-economico c’è il rischio che il Paese si fermi, perché potenzialmente potremmo avere milioni di persone bloccate a casa – sottolinea – E’ già accaduto per gli aerei che sono rimasti a terra a causa degli equipaggi in ...

