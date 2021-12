Quarantena corta per i vaccinati: con la terza dose sarà ridotta fra 3 e 5 giorni (Di martedì 28 dicembre 2021) Con le attuali regole per la Quarantena si rischia di fermare in utilmente il Paese. Per questo il governo ha convocato per mercoledì 29 dicembre il Cts (Comitato tecnico scientifico) e, in base all'andamento della curva epidemiologica, si pronuncerà sull'eventuale accorciamento dei tempi di Quarantena per quei vaccinati con dose booster (o comunque terza dose) che vengono a contatto con persone risultate positive L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 dicembre 2021) Con le attuali regole per lasi rischia di fermare in utilmente il Paese. Per questo il governo ha convocato per mercoledì 29 dicembre il Cts (Comitato tecnico scientifico) e, in base all'andamento della curva epidemiologica, si pronuncerà sull'eventuale accorciamento dei tempi diper queiconbooster (o comunque) che vengono a contatto con persone risultate positive L'articolo proviene da Firenze Post.

