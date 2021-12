Quando Berlusconi voleva incontrare papà Cervi, morto trent’anni prima (Di martedì 28 dicembre 2021) Un giorno, era il 6 ottobre del 2000, in collegamento con “Porta a Porta”, Fausto Bertinotti ricordò a Silvio Berlusconi la figura di Alcide Cervi, il padre dei sette fratelli partigiani barbaramente trucidati il 28 dicembre del 1943 a Reggio Emilia. Berlusconi, di fianco a un Vespa supinamente in silenzio, si affrettò a promettere: “Io sarò felicissimo di conoscere papà Cervi, a cui va tutta la mia ammirazione.” Toccò allora a Bertinotti rimettere insieme i cocci di una verità storica così goffamente ignorata. “papà Cervi purtroppo è morto” disse, invero con scarsi risultati. Neanche sapeva Berlusconi, l’uomo più potente d’Italia, colui che di lì a poco sarebbe diventato per la seconda volta Presidente del Consiglio, che Alcide ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Un giorno, era il 6 ottobre del 2000, in collegamento con “Porta a Porta”, Fausto Bertinotti ricordò a Silviola figura di Alcide, il padre dei sette fratelli partigiani barbaramente trucidati il 28 dicembre del 1943 a Reggio Emilia., di fianco a un Vespa supinamente in silenzio, si affrettò a promettere: “Io sarò felicissimo di conoscere, a cui va tutta la mia ammirazione.” Toccò allora a Bertinotti rimettere insieme i cocci di una verità storica così goffamente ignorata. “purtroppo è” disse, invero con scarsi risultati. Neanche sapeva, l’uomo più potente d’Italia, colui che di lì a poco sarebbe diventato per la seconda volta Presidente del Consiglio, che Alcide ...

