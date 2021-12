Putin ritira le truppe | ma migliaia di paracadutisti si esercitano in Crimea

(Di martedì 28 dicembre 2021) Mosca continua a muovere le sue: alcune ne, altre invece si attivano per brevi ma interessanti esercitazioni. Ad allarmare i servizi di mezzo mondo (e in particolare di Kiev) sono state soprattutto le manovre lungo il confine con l’Ucraina, con il governo di Volodymyr Zelensky che teme siano il preludio a un’invasione su InsideOver.

Advertising

InformazioneA : #Russia #Ucraina -#Putin 'La Russia vuole ricevere garanzie di sicurezza non verbali ma legali' -Le trattative con… -

Ultime Notizie dalla rete : Putin ritira

Domani

... la Gran Bretagna nonle sue truppe dal Golfo Persico, anzi. Questa zona diviene un "lago ..."Insulti a Maometto? Non è libertà d'espressione"/ "Si provocano rappresaglie" L'ascesa dei ...... ha detto ancora, secondo quanto riportato dal Tass. L'Italia è un membro Nato ma non ... L aziendala messa in liquidazione e viene ritirata l impugnazione contro il ricorso vinto dai ...Mosca avrebbe offerto un clamoroso trattato di "de-escalation" alla Nato. Due giorni fa Putin ha incontrato Xi Jinping. Il senso delle due iniziative ...Mentre le truppe russe continuano a concentrarsi al confine con l’Ucraina, in assenza di qualunque segnale di de-escalation dopo la video-call tra Joe Biden e Putin, il ministero degli Esteri russo ha ...