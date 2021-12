Pugno duro all' islamismo | chiusa la moschea dei sermoni jihadisti

(Di martedì 28 dicembre 2021) La prefettura dell'Oise ha dato seguito alla richiesta del governo sospendendo per sei mesi le attività delladi Beauvais. L'imam era accusato di aver predicato contro i valori della Repubblica

Advertising

NicolaPorro : ?? In #Vaticano solo col #greenpass. A Natale siamo tutti più buoni? Il pugno duro del Papa contro i non vaccinati..… - amicitiziana75 : @CottarelliCPI Ma quando 1vera lotta a evasione e elusione?Xke io personalmente nn ne posso+di sentire sempre le so… - Dalla_SerieA : Toro, pugno duro della società verso chi rifiuterà la cessione - - infoitsport : Scontri ultras, pugno duro contro Lione e Paris FC: fuori dalla Coppa di Francia e divieto di trasferta fino a fine… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: Scontri ultras, pugno duro contro #Lione e #ParisFC: fuori dalla Coppa di Francia e divieto di trasferta fino a fine anno ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Pugno duro

ilGiornale.it

La Francia prosegue nella sua lotta contro il fondamentalismo islamico. Una strada che ha subito una netta accelerazione soprattutto con la presidenza di Emmanuel Macron, che da tempo si dimostra ...Questo accade specialmente nei locali del centro dove transitano tantissimi turisti e dove per assurdo ildovrebbe essere più. E invece no.La prefettura dell'Oise ha dato seguito alla richiesta del governo sospendendo per sei mesi le attività della moschea di Beauvais. L'imam era accusato di aver predicato contro i valori della Repubblic ...La prefettura dell'Oise ha dato seguito alla richiesta del governo sospendendo per sei mesi le attività della moschea di Beauvais. L'imam era accusato di aver predicato contro i valori della Repubblic ...