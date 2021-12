Psg, Mbappè: “L’unica cosa che ho in mente è battere il Real agli ottavi di Champions” (Di martedì 28 dicembre 2021) Kylian Mbappè, attaccante della Francia e del Psg, parla di futuro in un’intervista rilasciata alla CNN. Queste le sue dichiarazioni: “Sono felice nella mia squadra e garantisco al 100% che chiuderò qui la mia stagione e che darò tutto per vincere ogni cosa: Champions, campionato e Coppa di Francia. Dico quello che ho nel cuore. Io sono felice di restare, sono francese, Parigi è la mia città e voglio vincere tutto in questa stagione”. Sul Real Madrid, la squadra che è fortemente in pressing su di lui ma che allo stesso tempo è l’avversaria dei parigini negli ottavi di finale della Champions League: “L’unica cosa che ho in mente al momento è battere il Real Madrid a febbraio e a marzo. ... Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021) Kylian, attaccante della Francia e del Psg, parla di futuro in un’intervista rilasciata alla CNN. Queste le sue dichiarazioni: “Sono felice nella mia squadra e garantisco al 100% che chiuderò qui la mia stagione e che darò tutto per vincere ogni, campionato e Coppa di Francia. Dico quello che ho nel cuore. Io sono felice di restare, sono francese, Parigi è la mia città e voglio vincere tutto in questa stagione”. SulMadrid, la squadra che è fortein pressing su di lui ma che allo stesso tempo è l’avversaria dei parigini neglidi finale dellaLeague: “che ho inal momento èilMadrid a febbraio e a marzo. ...

Ultime Notizie dalla rete : Psg Mbappè Psg, Mbappé commenta così le voci sul suo futuro Commenta per primo Intervistato dalla CNN, l'attaccante del Psg Kylian Mbappé ha commentato così le voci sul suo futuro: 'Non è il momento di parlarne. Ora voglio pensare solo a battere il Real Madrid in Champions, sono pronto a dare tutto per la mia squadra'.

Tg Sport - 28/12/2021 Condividi l'articolo su: ARTICOLO PUBBLICATO IL 28 Dicembre 2021 In questa edizione: - Bonucci 'sfida' CR7 - Il Psg cerca 100 milioni dalle cessioni - Real Madrid, parte l'assalto a Mbappè - Basket: altra positività al Covid in casa Olimpia Milano mrv redazione Redazione TeleNicosia.it fondata nel luglio del ...

