(Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – In vista dellaseduta del nuovole i cui componenti sono stati rinnovati con le elezioni che si sono svolte lo scorso 18 dicembre, il presidente dellaMichelesta effettuando una serie di incontri, propedeutici anche alla scelta delpresidente. Ieri mattina a Palazzo Sant’Agostino il presidente ha incontrato i consiglierili eletti il 18 Dicembre nei partiti della coalizione di maggioranza che da 7 anni ormai guida ladi Salerno (Partito Democratico, Campania Libera, Partito Socialista, Uniti per la). Unariunione conoscitiva ed organizzativa, anche in vista del primo...

Advertising

anteprima24 : ** Provincia, riunioni prima del Consiglio: si sceglie il vice di Strianese ** -

Ultime Notizie dalla rete : Provincia riunioni

anteprima24.it

Il virus accelera a Baronissi, come in altri comuni della nostra. Attualmente sono un centinaio i cittadini che hanno contratto il covid. La situazione sta ... manifestazioni,, ...... Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della) hanno ... richiami a 4 mesi L'AQUILA Contagi Covid 19 in Consiglio regionale, tornano lein modalità ...Il consiglio comunale di Colle si riunirà per l’ultima seduta del 2021 il 30 dicembre alle 14.30 nell’aula consiliare del Palazzone, con un ordine del giorno dei lavori squisitamente tecnico. In discu ...Sulmona, 27 dicembre-– Alla riunione del Coordinamento degli Ordini Forensi, Sindaci di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto e Presidenti delle Province di L’Aquila e Chieti per la salvaguardia dei Tri ...