Proroga organico covid Ata, i sindacati soddisfatti. Ma adesso l’obiettivo è arrivare fino al termine delle lezioni (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato una nota in cui fornisce indicazioni in merito alla Proroga dei contratti covid per il personale docente e Ata. I sindacati, che hanno partecipato ad una informativa sul tema nel primo pomeriggio del 28 dicembre, commentano positivamente la notizia ma allo stesso tempo attendono già le risposte dalla politica per confermare tutti gli incarichi fino al termine delle lezioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato una nota in cui fornisce indicazioni in merito alladei contrattiper il personale docente e Ata. I, che hanno partecipato ad una informativa sul tema nel primo pomeriggio del 28 dicembre, commentano positivamente la notizia ma allo stesso tempo attendono già le risposte dalla politica per confermare tutti gli incarichial. L'articolo .

