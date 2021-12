Probabili formazioni Juventus-Napoli, ventesima giornata Serie A 2021/2022 (Di martedì 28 dicembre 2021) Le Probabili formazioni di Juventus-Napoli, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Scontro cruciale nella corsa apertissima al quarto posto: i bianconeri hanno recuperato parecchi punti e possono sferrare l’attacco decisivo, gli ospiti vogliono bissare la vittoria dell’andata e scappare nuovamente. Chi la spunterà all’Allianz Stadium nel giorno dell’Epifania? Fischio d’inizio alle ore 20.45 di giovedì 6 gennaio, queste le possibili scelte dei due tecnici. Juventus – Allegri non ritrova Chiesa dal 1?, c’è però Dybala in coppia con Morata. Bernardeschi titolare a destra con Cuadrado sulla linea dei difensori. Napoli – Spalletti perde anche Anguissa in Coppa d’Africa ... Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021) Ledi, match valido per ladel campionato di. Scontro cruciale nella corsa apertissima al quarto posto: i bianconeri hanno recuperato parecchi punti e possono sferrare l’attacco decisivo, gli ospiti vogliono bissare la vittoria dell’andata e scappare nuovamente. Chi la spunterà all’Allianz Stadium nel giorno dell’Epifania? Fischio d’inizio alle ore 20.45 di giovedì 6 gennaio, queste le possibili scelte dei due tecnici.– Allegri non ritrova Chiesa dal 1?, c’è però Dybala in coppia con Morata. Bernardeschi titolare a destra con Cuadrado sulla linea dei difensori.– Spalletti perde anche Anguissa in Coppa d’Africa ...

