Probabili formazioni Atalanta-Torino, ventesima giornata Serie A 2021/2022 (Di martedì 28 dicembre 2021) Le Probabili formazioni di Atalanta-Torino, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Si torna in campo nell’anno nuovo dopo la sosta natalizia ed entrambe devono riscattare un risultato non positivo per i rispettivi obiettivi ottenuto nell’ultimo turno del girone di andata. Particolarità legata a questa sfida il fatto che, nonostante il girone di ritorno randomico, venga replicato l’accoppiamento del turno d’esordio. Fischio d’inizio alle ore 16.30 di giovedì 6 gennaio, queste le possibili scelte dei due tecnici. Atalanta – Out Zapata per infortunio, c’è Muriel. Freuler squalificato e rimpiazzato da Koopmeiners, Pasalic dovrebbe partire dalla panchina. Torino – ... Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021) Ledi, match valido per ladel campionato di. Si torna in campo nell’anno nuovo dopo la sosta natalizia ed entrambe devono riscattare un risultato non positivo per i rispettivi obiettivi ottenuto nell’ultimo turno del girone di andata. Particolarità legata a questa sfida il fatto che, nonostante il girone di ritorno randomico, venga replicato l’accoppiamento del turno d’esordio. Fischio d’inizio alle ore 16.30 di giovedì 6 gennaio, queste le possibili scelte dei due tecnici.– Out Zapata per infortunio, c’è Muriel. Freuler squalificato e rimpiazzato da Koopmeiners, Pasalic dovrebbe partire dalla panchina.– ...

Advertising

blab_live : #PremierLeague, #WATWHU @WatfordFC @WestHam Hornets fermi dal 10 dicembre. Probabili formazioni, #pronostico e var… - ilveggente_it : ?? #PREMIERLEAGUE #Leicester Vs #Liverpool è una partita della ventesima giornata di Premier League che si giocherà… - blab_live : #PremierLeague, #SOUTOT @SouthamptonFC @SpursOfficial Spurs in risalita! Probabili formazioni, #pronostico e varia… - ilveggente_it : ?? #PREMIERLEAGUE #CrystalPalace Vs #Norwich è una partita della ventesima giornata di Premier League che si gioche… - ilveggente_it : ?? #PREMIERLEAGUE #Southampton Vs #Tottenham è una partita della ventesima giornata di Premier League che si gioche… -