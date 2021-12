Prima di lasciare il GF VIP Biagio dichiara sussurra “ti amo” a Miriana: in casa si mormora (Di martedì 28 dicembre 2021) Non tutti riescono a credere ai sentiment che Biagio d’Anelli ha detto di provare per Miriana Trevisan. In un mese, il vippone, ha capito di non provare più nulla per la fidanzata con cui stava da tre anni, ha conosciuto Miriana e si è anche innamorato di lei. E’ vero che nella casa del Grande Fratello VIP, il tempo si vive in modo diverso, e i giorni sono lunghissimi, ma è pur sempre un mese di conoscenza. Sarà Miriana a stregare gli uomini con il suo fascino visto che anche Nicola si era detto innamorato di lei? Ieri sera Biagio, Prima di uscire ha detto delle cose molto importanti a Miriana che si è confidata con Katia Ricciarelli, dopo l’uscita del Dj. Alle parole di Biagio non credono però in tanti, inclusa Sonia Bruganelli che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 28 dicembre 2021) Non tutti riescono a credere ai sentiment ched’Anelli ha detto di provare perTrevisan. In un mese, il vippone, ha capito di non provare più nulla per la fidanzata con cui stava da tre anni, ha conosciutoe si è anche innamorato di lei. E’ vero che nelladel Grande Fratello VIP, il tempo si vive in modo diverso, e i giorni sono lunghissimi, ma è pur sempre un mese di conoscenza. Saràa stregare gli uomini con il suo fascino visto che anche Nicola si era detto innamorato di lei? Ieri seradi uscire ha detto delle cose molto importanti ache si è confidata con Katia Ricciarelli, dopo l’uscita del Dj. Alle parole dinon credono però in tanti, inclusa Sonia Bruganelli che ...

