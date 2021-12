Presidente iraniano Raisi presto a Mosca per vedere Putin

(Di martedì 28 dicembre 2021) IlEbrahimsi recherà in Russia all'inizio del nuovo anno dopo aver ricevuto un invito dal capo di Stato russo Vladimir. Lo ha annunciato il portavoce del governo di ...

IlEbrahim Raisi si recherà in Russia all'inizio del nuovo anno dopo aver ricevuto un invito dal capo di Stato russo Vladimir Putin. Lo ha annunciato il portavoce del governo di ...La nuova amministrazione delEbrahim Raisi ha ripetutamente chiesto la rimozione di tutte le sanzioni economiche prima che l'Iran freni i suoi progressi nucleari. La decisione di ...Il presidente iraniano Ebrahim Raisi si recherà in Russia all'inizio del nuovo anno dopo aver ricevuto un invito dal capo di Stato russo Vladimir Putin. Lo ha annunciato il portavoce del governo di Te ...Niente rinvio post natalizio: a Vienna si decide sul nucleare tra verifiche sulle sanzioni americane e gli esperimenti dell'Iran. View on euronews ...