Presentate progettualità per il rilancio del territorio | da Roseto il Circuito della Bellezza e il Porto Turistico

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 28 dicembre 2021) La Calabria e l’Alto Ionio stanno per approcciarsi ad una nuova importante sfida eCapo Spulico vuole giocare un ruolo da protagonista, facendosi trovare pronta a cogliere le grandi opportunità che si prospettano con l’arrivo dei fondi del PNRR e del Contratto di Sviluppo per la Calabria. Sul CIS la cittadina ionica guidata dal Sindaco Rosanna Mazzia e l’intero Alto Ionio hanno fatto rete per candidarestrategiche per la crescita e lo sviluppo di una forte vocazione turistica, che si spera possono trovare finalmente concretezza. Il CIS infatti è lo strumento per accelerare la realizzazione di progetti strategici, tra loro funzionalmente connessi, di valorizzazione dei territori. Rientrano in tale ambito i progetti di infrastrutturazione, sviluppo economico, produttivo e imprenditoriale, turismo, ...