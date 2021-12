Premier League, giornata 19: spettacolo Manchester City (Di martedì 28 dicembre 2021) Una valanga di gol nel Boxing Day nonostante le tre partite rinviate. Super Manchester City contro il Leicester, torna al gol Lukaku nella vittoria del Chelsea e vince ancora il Tottenham. Di seguito l’analisi della giornata 19 di Premier League. Premier League – giornata 19: Man. City-Leicester 6-3, Aston Villa-Chelsea 1-3, Norwich-Arsenal 0-5 Un devastante Manchester City infligge un tennistico 6-3 al Leicester. La squadra di Guardiola mette subito le cose in chiaro portandosi sul 4-0 dopo soli 25? in virtù delle reti di De Bruyne, Mahrez (rigore), Gundogan, Sterling (rigore). Nella ripresa i Cityzens abbassano la guardia e il Leicester ne approfitta segnando tre gol in undici ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 28 dicembre 2021) Una valanga di gol nel Boxing Day nonostante le tre partite rinviate. Supercontro il Leicester, torna al gol Lukaku nella vittoria del Chelsea e vince ancora il Tottenham. Di seguito l’analisi della19 di19: Man.-Leicester 6-3, Aston Villa-Chelsea 1-3, Norwich-Arsenal 0-5 Un devastanteinfligge un tennistico 6-3 al Leicester. La squadra di Guardiola mette subito le cose in chiaro portandosi sul 4-0 dopo soli 25? in virtù delle reti di De Bruyne, Mahrez (rigore), Gundogan, Sterling (rigore). Nella ripresa izens abbassano la guardia e il Leicester ne approfitta segnando tre gol in undici ...

