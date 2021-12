Preghiera della sera 28 Dicembre 2021: “Muta i nostri cuori” (Di martedì 28 dicembre 2021) “Muta i nostri cuori”. È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 28 dicembre 2021) “”. È lada recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli deifigli, Angelonostra parrocchia, Angelonostra città, Angelo del nostro paese, AngeliChiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

ASmerilli : ?? Con il sostegno della preghiera spero di poter onorare questa chiamata in spirito di obbedienza alla Chiesa, per… - vaticannews_it : #26dicembre ?? Ore 12 - Da Piazza San Pietro, recita della Preghiera dell’#Angelus guidata da #PapaFrancesco… - MadreRadio : La preghiera della gente di Dio Vivere nell'amore di Dio - La preghiera della gente di Dio Vivere nell'amore di Dio - AntonioBeduino : RT @il_Timone: Dal giorno dei Santi Martiri Innocenti fino alla Giornata per la Vita promossa dalla Cei la diocesi ligure promuove momenti… - SandroBrizzola4 : RT @velocevolo: E se invece venisse per davvero? Se la preghiera, la letterina, il desiderio espresso così, più che altro per gioco venisse… -