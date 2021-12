Prato, incendio in un appartamento. Uomo intossicato nel tentativo di salvare il suo cane (Di martedì 28 dicembre 2021) Un appartamento , ieri sera poco dopo mezzanotte, è andato a fuoco in via di Gabbiana, a Prato. Il proprietario di casa, al suo rientro, ha trovato le fiamme che stavano distruggendo gli arredi. Nel ... Leggi su lanazione (Di martedì 28 dicembre 2021) Un, ieri sera poco dopo mezzanotte, è andato a fuoco in via di Gabbiana, a. Il proprietario di casa, al suo rientro, ha trovato le fiamme che stavano distruggendo gli arredi. Nel ...

