Positiva al Covid | va a al supermercato e incontra il medico che le ha fatto il tampone

(Di martedì 28 dicembre 2021) È risultataal-19, ma comunque è uscita a fare la spesa in tutta tranquillità. Sfortuna vuole che tra gli stessi scaffali delstesse facendo compere anche ilche poco prima l’aveva sottoposta al. È successo a Cassino, in provincia di Frosinone. Nonostante la mascherina, infatti, ilha riconosciuto subito la sua paziente. La curiosa vicenda è stata riportata da Frosinone Today. In pochi minuti, nelè scoppiato un parapiglia generale, con la signora che cercava di giustificarsi in ogni modo e il «fuggi fuggi» degli altri clienti che temevano il contagio. «Non avevo nessuno che mi facesse la spesa», ha detto la donna. È stato proprio ila raccontare l’accaduto attraverso i social: ...

