Polonia: Tusk denuncia, 'il governo spia gli oppositori' (Di martedì 28 dicembre 2021) Il leader dell'opposizione polacca Donald Tusk ha affermato che i report sul presento spionaggio di oppositori da parte del governo tramite lo spyware Pegasus rappresenta "la più grande crisi per la ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) Il leader dell'opposizione polacca Donaldha affermato che i report sul presento spionaggio dida parte deltramite lo spyware Pegasus rappresenta "la più grande crisi per la ...

