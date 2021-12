Polonia | il presidente Duda fa marcia indietro sulla legge contro Discovery

(Di martedì 28 dicembre 2021) Ildelladice che porrà il veto allasulle restrizioni dei media, osteggiata dagli Stati Uniti The New York Times, pagina 3, di Andrew Higgins. Nel tentativo di evitare di mettere in pericolo le relazioni tra lae gli Stati Uniti, il suo più stretto alleato e protettore militare, ilpolacco, Andrzej, ha annunciato ieri che porrà il veto su unaversasui media, che avrebbe potuto portare una rete televisiva di proprietà americana a perdere la sua licenza. Il veto ha frustrato lo sforzo lungo anni da parte di elementi più duri nel partito nazionalista del governo polacco per limitare l’influenza straniera e ridurre lo spazio dei media del Paese, ridotti a megafono delle opinioni profondamente ...

Advertising

ANSANuovaEuropa : Polonia: veto presidente alla controversa legge sui media - AttilioGeroni : RT @federico_bosco: Il presidente della Polonia Andrzej Duda ha messo il veto su una controversa legge sui media proposta dal governo di Ma… - CarloCostelli : RT @ROBZIK: In #Polonia il presidente #Duda ha posto il veto a una legge liberticida nei confronti dei media che avrebbe portato a uno scon… - federico_bosco : Il presidente della Polonia Andrzej Duda ha messo il veto su una controversa legge sui media proposta dal governo d… - gentecheaccende : Di Polonia e libertà di stampa - -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia presidente

Io sono ildi Endas Cultura Abruzzo, quindi una bellissima collaborazione. Una mostra, ... una grande artista che ha esposto in, in Belgio, nella Repubblica di San Marino, in Spagna ...Ilpolacco, Andrzej Duda , non ha promulgato la contestata legge che impedirebbe ad aziende ...e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche, ...La nostra rassegna stampa: il leader polacco, dopo le pressioni Usa, ha dichiarato che porrà il veto sulla legge che avrebbe bloccato Tvn.PESCARA - Al Circolo Amiternino di Pescara è stata inaugurata l’antologica di uno dei più importanti artisti abruzzesi, Carmine Galiè, a cura del critico ...