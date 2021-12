Pobega: «Al Toro mi trovo bene. Gol? Sono frutto di pensiero positivo» (Di martedì 28 dicembre 2021) Tommaso Pobega, centrocampista del Torino, si è raccontato in una lunga intervista ai canali ufficiali del club granata Tommaso Pobega, centrocampista del Torino, si è raccontato in una lunga intervista ai canali ufficiali del club granata. FAMIGLIA – «Mi è sempre stata molto vicina. Ho un ottimo rapporto, quando posso vado a trovarli, oppure loro vengono da me. Sono sempre stati presenti, venivano anche da Trieste e Milano per vedermi. Mio papà lavora in un’azienda elettrica e mi ha trasmesso passione per il calcio, mentre mia madre è impiegata e mi ha spinto a studiare, era necessario se volevo continuare a giocare: dovevo andare bene e la stessa cosa valeva per mio fratello. Si posSono conciliare calcio e studio. I miei Sono sempre stati presenti ma mai assillanti. Ho sempre preso ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tommaso, centrocampista del Torino, si è raccontato in una lunga intervista ai canali ufficiali del club granata Tommaso, centrocampista del Torino, si è raccontato in una lunga intervista ai canali ufficiali del club granata. FAMIGLIA – «Mi è sempre stata molto vicina. Ho un ottimo rapporto, quando posso vado a trovarli, oppure loro vengono da me.sempre stati presenti, venivano anche da Trieste e Milano per vedermi. Mio papà lavora in un’azienda elettrica e mi ha trasmesso passione per il calcio, mentre mia madre è impiegata e mi ha spinto a studiare, era necessario se volevo continuare a giocare: dovevo andaree la stessa cosa valeva per mio fratello. Si posconciliare calcio e studio. I mieisempre stati presenti ma mai assillanti. Ho sempre preso ...

