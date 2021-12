Pirlo torna ad allenare? Rui Costa lo contatta per il Benfica (Di martedì 28 dicembre 2021) L'ex allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, potrebbe trasferirsi al Benfica, dal suo ex compagno di squadra Rui Costa. Leggi su itasportpress (Di martedì 28 dicembre 2021) L'ex allenatore della Juventus, Andrea, potrebbe trasferirsi al, dal suo ex compagno di squadra Rui

Advertising

cenciokcab : oggi calciotto e dopo calcetti infiniti in porta giocherò in mezzo al campo, torna pirlo - Pall_Gonfiato : #Pirlo torna ad allenare? Potrebbe ripartire da un club portoghese - alexcobra11 : Parole giuste, sempre fosse vera la storia del Real. Torna in una società dove ha già vinto, al posto di un esordi… - zazoomblog : Pirlo torna in campo. Il tecnico allena gli “Insuperabili” VIDEO - #Pirlo #torna #campo. #tecnico #allena - sportli26181512 : Pirlo torna ad allenare una squadra 'insuperabile' VIDEO: Riecco Andrea Pirlo: torna ad allenare una squadra 'insup… -