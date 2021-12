Piogge e inondazioni in Brasile: 20 morti e 63mila sfollati (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono almeno 20 le vittime delle forti Piogge e delle inondazioni che da novembre stanno sferzando lo Stato brasiliano di Bahia, mentre gli sfollati hanno raggiunto quota 63mila. Due nuovi decessi sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono almeno 20 le vittime delle fortie delleche da novembre stanno sferzando lo Stato brasiliano di Bahia, mentre glihanno raggiunto quota. Due nuovi decessi sono ...

Advertising

rotaruchristina : RT @MediasetTgcom24: Piogge e inondazioni in Brasile: 20 morti e 63mila sfollati #brasile - MediasetTgcom24 : Piogge e inondazioni in Brasile: 20 morti e 63mila sfollati #brasile - paolovarsi1 : Brasile, piogge e inondazioni causano almeno 18 vittime - SkyTG24 : Forti piogge in Brasile, 18 morti e 58 località inondate - primulaverde : «Piogge torrenziali e inondazioni travolgono il Nord/Est del Brasile: oltre 11mila evacuati nello Stato di Bahia»!… -