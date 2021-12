Pinocchio, Ron Perlman: "Il film di Guillermo del Toro sarà ambientato nell'Italia di Mussolini" (Di martedì 28 dicembre 2021) Ron Perlman, interprete di Mangiafuoco nel Pinocchio di Guillermo del Toro, musical realizzato in stop-motion, anticipa l'ambientazione storica del film, l'Italia durante l'ascesa del Fascismo e di Mussolini. Ron Perlman ha anticipato i primi dettagli sull'ambientazione del Pinocchio di Guillermo del Toro, spiegando che la storia si svolgerà in Italia durante il Fascismo. In Pinocchio, Ron Perlman interpreterà Mangiafuoco, personaggio favorevole al Fascismo che tenterà di blandire Pinocchio, avvicinandolo alla sua causa. Mentre la Disney ha interpretato questo concetto in un modo molto più fiabesco e accessibile per i bambini, sembra ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 dicembre 2021) Ron, interprete di Mangiafuoco neldidel, musical realizzato in stop-motion, anticipa l'ambientazione storica del, l'durante l'ascesa del Fascismo e di. Ronha anticipato i primi dettagli sull'ambientazione deldidel, spiegando che la storia si svolgerà indurante il Fascismo. In, Roninterpreterà Mangiafuoco, personaggio favorevole al Fascismo che tenterà di blandire, avvicinandolo alla sua causa. Mentre la Disney ha interpretato questo concetto in un modo molto più fiabesco e accessibile per i bambini, sembra ...

