Pillole di ottimismo su Omicron (Di martedì 28 dicembre 2021) Pillole di ottimismo arrivano con i primi studi su Omicron: minore letalità, meno ospedalizzazioni, ridotta capacità di colpire il tessuto polmonare rispetto alle altre varianti Covid e suscettibilità ai booster dei vaccini a mRNA. Studi preliminari che fanno ben sperare, anche se la cautela è d’obbligo. “Il virus sembra ‘raffreddorizzarsi’. Ma solo per chi è vaccinato”, sintetizza l’immunologo Guido Silvestri in un’intervista al Corriere. “La controprova l’abbiamo dagli ospedali che non sono sotto pressione nemmeno nella Londra con un milione di contagiati”, aggiunge lo scienziato italiano che alla Emory University di Atlanta dirige i laboratori di immunologia e il dipartimento di patologia della scuola di medicina. Parole che giungono nelle stesse ore in cui la rivista Nature pubblica una ricerca in pre-print che afferma come i ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021)diarrivano con i primi studi su: minore letalità, meno ospedalizzazioni, ridotta capacità di colpire il tessuto polmonare rispetto alle altre varianti Covid e suscettibilità ai booster dei vaccini a mRNA. Studi preliminari che fanno ben sperare, anche se la cautela è d’obbligo. “Il virus sembra ‘raffreddorizzarsi’. Ma solo per chi è vaccinato”, sintetizza l’immunologo Guido Silvestri in un’intervista al Corriere. “La controprova l’abbiamo dagli ospedali che non sono sotto pressione nemmeno nella Londra con un milione di contagiati”, aggiunge lo scienziato italiano che alla Emory University di Atlanta dirige i laboratori di immunologia e il dipartimento di patologia della scuola di medicina. Parole che giungono nelle stesse ore in cui la rivista Nature pubblica una ricerca in pre-print che afferma come i ...

