Pillola Covid Pfizer, gli esperti: “Attenti alle interazioni con altri farmaci” (Di martedì 28 dicembre 2021) ROMA – Sulla nuova Pillola anti Covid di Pfizer, l’antivirale Paxlovid approvato dalla Fda contro il coronavirus e che potrebbe cambiare la lotta alla pandemia, tirano il freno alcuni esperti che – alla ‘Nbc’ – hanno parlato del possibile uso di questi antivirali in compresse “solo con un attento monitoraggio da parte dei medici”. Paxlovid di Pfizer “potrebbe avere interazioni anche gravi e pericolose per la vita con altri farmaci tra cui alcuni fluidificanti del sangue, le statine e gli antidepressivi”. Secondo Peter Anderson, docente di Scienze farmaceutiche all’Università del Colorado, “alcune di queste interazioni non sono banali e dovremo stare molto Attenti”, ammonisce. Le interazioni ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 dicembre 2021) ROMA – Sulla nuovaantidi, l’antivirale Paxlovid approvato dalla Fda contro il coronavirus e che potrebbe cambiare la lotta alla pandemia, tirano il freno alcuniche – alla ‘Nbc’ – hanno parlato del possibile uso di questi antivirali in compresse “solo con un attento monitoraggio da parte dei medici”. Paxlovid di“potrebbe avereanche gravi e pericolose per la vita contra cui alcuni fluidificanti del sangue, le statine e gli antidepressivi”. Secondo Peter Anderson, docente di Scienze farmaceutiche all’Università del Colorado, “alcune di questenon sono banali e dovremo stare molto”, ammonisce. Le...

