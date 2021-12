Pif Inter, cessione vicina al fondo arabo: le ultime (Di martedì 28 dicembre 2021) L’Inter e Pif potrebbero presto annunciare un nuovo accordo: il fondo arabo avrebbe offerto una cifra elevata a Suning per rilevare i nerazzurri Clamorosa indiscrezione dagli USA. Secondo l’International Business Times, Pif sarebbe pronto a rilevare l’Inter in questi giorni. L’offerta sarebbe in dirittura d’arrivo a Milano e si aggirerebbe attorno ai 900 milioni di euro. Sarebbe una bomba per tutto il mondo Inter e per Suning che cederebbe così le quote societarie al fondo arabo. In America danno l’affare per concluso. CONTINUA SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) L’e Pif potrebbero presto annunciare un nuovo accordo: ilavrebbe offerto una cifra elevata a Suning per rilevare i nerazzurri Clamorosa indiscrezione dagli USA. Secondo l’national Business Times, Pif sarebbe pronto a rilevare l’in questi giorni. L’offerta sarebbe in dirittura d’arrivo a Milano e si aggirerebbe attorno ai 900 milioni di euro. Sarebbe una bomba per tutto il mondoe per Suning che cederebbe così le quote societarie al. In America danno l’affare per concluso. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

