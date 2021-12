Pierluigi Collina rassicura | “Al Mondiale una nuova tecnologia per…”

(Di martedì 28 dicembre 2021) Unaper individuare più rapidamente il fuorigioco. È stato, presidente della Commissione arbitri della FIFA, a svelare la novità che dovrebbe debuttare durante i Mondiali 2022 che si svolgeranno in Qatar. L’ex arbitro italiano (uno dei migliori di sempre) ha spiegato che capisce il pubblico che vive in sofferenza gli attimi, a volte infiniti, che precedono il tracciamento delle linee che determinano se un calciatore sia avanti rispetto all’ultimo difendente. Una grande novità che, per altro, andrà ad aiutare ancor di più la classe arbitrale ed il Var. Ecco di cosa si tratta. Le parole diEcco le parole del presidente della Commissione arbitri della FIFA che ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Capisco il pubblico che vive ...

Così, capo dei fischietti FIFA, ha descritto la nuova tecnologia che quasi certamente debutterà nel prossimo mondiale in Qatar e che è stata sperimentata con successo nei primi test ...Commenta per primo, responsabile degli arbitri per la Fifa, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport per fare il punto tra VAR e alcuni aspetti regolamentari. ' Spetta a chi è in campo ...Il presidente della commissione arbitri Fifa Pierluigi Collina, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport ripartendo dalle polemiche intorno agli arbitraggi che non sono ...Intervistato alla Gazzetta dello Sport, l'ex arbitro Pierluigi Collina ha parlato così del nuovo fuorigioco alla VAR: " Ci sono 10-12 telecamere che rilevano 29 punti del corpo ...