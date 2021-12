Piazza della Libertà: scale mobili… ferme. Tecnici al lavoro (VIDEO) (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Altri piccoli ma sostanziali disservizi al parcheggio di Piazza della Libertà. I Tecnici al lavoro tentano di ripristinare il funzionamento delle scale mobili, lato-lungomare. Le altre, quelle lato-stazione Marittima, sono ugualmente ferme. Gli ascensori, invece, funzionano. Particolare da non sottovalutare: Piazza della Libertà è stata dotata di due scale mobili da esterno. Ciò significa che entrambi i vettori non hanno la copertura. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Altri piccoli ma sostanziali disservizi al parcheggio di. Ialtentano di ripristinare il funzionamento dellemobili, lato-lungomare. Le altre, quelle lato-stazione Marittima, sono ugualmente. Gli ascensori, invece, funzionano. Particolare da non sottovalutare:è stata dotata di duemobili da esterno. Ciò significa che entrambi i vettori non hanno la copertura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

_Nico_Piro_ : Con l'esclusione delle donne dai posti di lavoro si è tolta a tante famiglie un'altra entrata. Ieri poi l'uccisione… - borghi_claudio : Se non l'aveste ancora fatto mi permetto di consigliarvi per #santostefano una gita a Como per vedere in città mura… - riotta : Le autorità cinesi fanno abbattere all'università di #HongKong La colonna della Vergogna, monumento in memoria dell… - Brebemi_A35 : Indecisi su cosa fare a #Capodanno? Ecco 3 proposte di A35 Brebemi. A #brescia musica live in Piazza della Loggia e… - hooneymoony : @lostthemoth Sì hanno girato delle scene davanti al municipio che nella fiction sarà la questura e la parrucchieria… -