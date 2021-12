Pfizer: "In primavera possibile vaccino adattato a Omicron" (Di martedì 28 dicembre 2021) Pfizer annuncia che in caso di necessità sarà in grado di fornire in primavera un vaccino adattato alla variante Omicron del Covid. Lo dice in un’intervista al giornale ‘Blick’ Sabine Bruckner, responsabile di Pfizer in Svizzera. “Non sappiamo ancora se questo vaccino sarà necessario”, osserva Bruckner. Pfizer sta quindi lavorando su due fronti contemporaneamente, spiega la responsabile. Da una parte sta studiando fino a che punto l’attuale siero sia efficace contro le nuove varianti, dall’altra sta sviluppando le modifiche nel caso in cui fosse necessario adattarlo. Sull’aggiornamento dei vaccini si sono espressi in queste settimane diversi scienziati, anche in Italia. “Il vaccino è un grande strumento di protezione. Non ci trasforma ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021)annuncia che in caso di necessità sarà in grado di fornire inunalla variantedel Covid. Lo dice in un’intervista al giornale ‘Blick’ Sabine Bruckner, responsabile diin Svizzera. “Non sappiamo ancora se questosarà necessario”, osserva Bruckner.sta quindi lavorando su due fronti contemporaneamente, spiega la responsabile. Da una parte sta studiando fino a che punto l’attuale siero sia efficace contro le nuove varianti, dall’altra sta sviluppando le modifiche nel caso in cui fosse necessario adattarlo. Sull’aggiornamento dei vaccini si sono espressi in queste settimane diversi scienziati, anche in Italia. “Ilè un grande strumento di protezione. Non ci trasforma ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, Pfizer: '#Vaccino specifico contro Omicron pronto in primavera' - ENRICO27218318 : RT @ImolaOggi: Covid, Pfizer: 'In primavera vaccino adattato alla variante Omicron' - alextorre13 : Annuncio Pfizer. A primavera dose speciale per Omicron. Tipo offerta speciale. Non è uno scherzo... #OmicronVariant #Omicron - gano49 : RT @HuffPostItalia: Pfizer: 'In primavera possibile vaccino adattato a Omicron' - HuffPostItalia : Pfizer: 'In primavera possibile vaccino adattato a Omicron' -