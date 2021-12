Pfizer annuncia, “in primavera il vaccino contro Omicron” (Di martedì 28 dicembre 2021) . Il richiamo garantisce una protezione 25 volte superiore La variante Omicron si sta diffondendo velocemente in tutto il mondo. Fino ad ora la tenuta dei vaccini sta proteggendo nella grande maggioranza dei casi da forme gravi della malattia, ma la forte trasmissibilità della variante Omicron desta non poche preoccupazioni. Pfizer ha annunciato una versione aggiornata del vaccino, specifico per la variante Omicron. Il nuovo vaccino sarà disponibile per la prossima primavera. A dirlo è stata Sabine Bruckner, capo di Pfizer Svizzera, in un’intervista pubblicata dal quotidiano elvetico Blick. Leggi anche: MASCHERINE FFP2, ESAURITE A MILANO E NELLE GRANDI CITTÀ Bruckner ha spiegato – come riporta il Corriere della Sera – che “il gruppo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 dicembre 2021) . Il richiamo garantisce una protezione 25 volte superiore La variantesi sta diffondendo velocemente in tutto il mondo. Fino ad ora la tenuta dei vaccini sta proteggendo nella grande maggioranza dei casi da forme gravi della malattia, ma la forte trasmissibilità della variantedesta non poche preoccupazioni.hato una versione aggiornata del, specifico per la variante. Il nuovosarà disponibile per la prossima. A dirlo è stata Sabine Bruckner, capo diSvizzera, in un’intervista pubblicata dal quotidiano elvetico Blick. Leggi anche: MASCHERINE FFP2, ESAURITE A MILANO E NELLE GRANDI CITTÀ Bruckner ha spiegato – come riporta il Corriere della Sera – che “il gruppo ...

