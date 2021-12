Petrolio sporco dei Moratti | Ubi sanzionata da Banca d’Italia per 1 | 2 milioni di euro

(Di martedì 28 dicembre 2021) La Procura della Repubblica di Cagliari ha inviato nei giorni scorsi l’avvio di conclusione indagini, un atto che preclude alla richiesta di rinvio a giudizio, per l’inchiesta sulle transazioni petrolifere della Saras, la società della famiglia. Le accuse, per il reato di riciclaggio, riguardano la società e i manager della compagnia petrolifera. L’inchiesta era stata aperta dalla Procura di Brescia e poi era passata a quella di Cagliari. Le accuse sarebbero di reato di riciclaggio: la Saras avrebbe comprato e vendutoall’estero con modalità ritenute illegali. Tra il 2015 e il 2016 la società che fa capo alla famigliaavrebbe realizzato operazioni di trading petrolifero ritenute anomale. Tra queste figurerebbero anche le importazioni attraverso la società Petraco, di greggio proveniente dal Kurdistan iracheno, ...

