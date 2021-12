Petrolio: prezzo in crescita a 75,94 dollari (+0,49%) (Di martedì 28 dicembre 2021) prezzo del Petrolio in crescita questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile Wti con consegna a febbraio 2022 passa di mano a 75,94 dollari con un aumento dello 0,49% mentre il Brent ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021)delinquesta mattina sui mercati delle materie prime: il barile Wti con consegna a febbraio 2022 passa di mano a 75,94con un aumento dello 0,49% mentre il Brent ...

