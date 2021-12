Pescivendolo ucciso a Boscoreale, il retroscena: «Pistola puntata sulla figlia, ha reagito per difenderla» (Di martedì 28 dicembre 2021) «Antonio Morione ha reagito dopo aver visto la Pistola puntata in faccia alla figlia e alla nuora, due ragazze, entrambe minorenni, che stavano lavorando in pescheria. Voleva difendere loro,... Leggi su ilmattino (Di martedì 28 dicembre 2021) «Antonio Morione hadopo aver visto lain faccia allae alla nuora, due ragazze, entrambe minorenni, che stavano lavorando in pescheria. Voleva difendere loro,...

Advertising

TONINO30668453 : Non ci sono leggi in (italia) lo scrivo piccolo perchè non siamo degni di app@rtenere all'europa,quel pover uomo pe… - NapoliToday : #Cronaca Pescivendolo ucciso, gli ultimi attimi prima della tragedia: 'Non difendeva l'incasso, ma figlia e nuora'… - mattino5 : Pescivendolo ucciso nel napoletano da un killer perché voleva derubarlo: il lavoratore ha reagito ed è stato colpit… - Gazzettino : Pescivendolo ucciso a #boscoreale, il retroscena: «Pistola puntata sulla figlia, ha reagito per difenderla» - ilriformista : La ricostruzione della rapina finita in tragedia. Il gesto eroico di Antonio Morione e la caccia ai banditi. Nei pr… -