Perché vietare i tamponi alle parafarmacie non ha alcun senso (Di martedì 28 dicembre 2021) Col diffondersi della variante Omicron – certamente più contagiosa e probabilmente meno severa – cambiano le regole di ingaggio. Diventa sempre più cruciale la capacità del paese di garantire un volume di tamponi superiore all’attuale. Oggi sono le farmacie a farsi carico di gran parte di questo sforzo: sono loro a somministrare circa 700 mila tamponi al giorno, il 20% in più rispetto al periodo pre-festivo e il 73% dei 960 mila tamponi totali. E’ evidente che la missione rischia di travolgerle. O meglio, sta già accadendo con l’impennata dei contagi. Basta dare un’occhiata alle lunghe code all’esterno delle farmacie o all’allungamento dei tempi per prenotare un tampone. E’ necessario ampliare la platea dei soggetti autorizzati a svolgere questa funzione essenziale: accanto alle 19.500 farmacie (di cui ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 dicembre 2021) Col diffondersi della variante Omicron – certamente più contagiosa e probabilmente meno severa – cambiano le regole di ingaggio. Diventa sempre più cruciale la capacità del paese di garantire un volume disuperiore all’attuale. Oggi sono le farmacie a farsi carico di gran parte di questo sforzo: sono loro a somministrare circa 700 milaal giorno, il 20% in più rispetto al periodo pre-festivo e il 73% dei 960 milatotali. E’ evidente che la missione rischia di travolgerle. O meglio, sta già accadendo con l’impennata dei contagi. Basta dare un’occhiatalunghe code all’esterno delle farmacie o all’allungamento dei tempi per prenotare un tampone. E’ necessario ampliare la platea dei soggetti autorizzati a svolgere questa funzione essenziale: accanto19.500 farmacie (di cui ...

Advertising

ArturoDb72 : RT @crypto_38: Lozano è in Messico Fabian Ruiz è in Spagna Mi dite perché la ASL di Napoli dovrebbe vietare il volo alla restante parte di… - Sara22775496 : @fuggire_ @cicciodestra @FabioFZ3 Si, ma davvero si può denunciare perché non ti possono vietare l'ingresso nei n… - crypto_38 : Lozano è in Messico Fabian Ruiz è in Spagna Mi dite perché la ASL di Napoli dovrebbe vietare il volo alla restante… - NinaRicci_us : @GDF Sarebbero da vietare per legge perché pericolosi e fastidiosi per gli animali, anche se sono belli da vedere. - Mio99 : @6RandolphCarter @DAVIDPARENZO non abbiamo prove che se corri in autostrada contromano morirai investito da una mac… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché vietare Afghanistan, conto alla rovescia verso la catastrofe: la crisi umanitaria sotto gli occhi del mondo Ad esempio pochi giorni fa, è stato deciso di vietare viaggi e spostamenti alle donne che non siano ...tragica e che richiede ben più di vane minacce e ammonizioni da parte dei Paesi occidentali perché ...

FOCUS - OIPA, botti capodanno: video decalogo per proteggere cani e gatti (VIDEO) Alcuni Comuni italiani hanno già emesso ordinanze per vietare l'utilizzo di petardi per i ... video e infografica), perché l'inizio del nuovo anno deve essere una gioia per tutti, non motivo di terrore ...

Perché vietare i tamponi alle parafarmacie non ha alcun senso Il Foglio Ad esempio pochi giorni fa, è stato deciso diviaggi e spostamenti alle donne che non siano ...tragica e che richiede ben più di vane minacce e ammonizioni da parte dei Paesi occidentali...Alcuni Comuni italiani hanno già emesso ordinanze perl'utilizzo di petardi per i ... video e infografica),l'inizio del nuovo anno deve essere una gioia per tutti, non motivo di terrore ...