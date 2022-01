Perché il centrodestra non vuole Casellati al Quirinale (Di martedì 28 dicembre 2021) La presidente del Senato sarebbe una candidata naturale al Colle, ma i suoi la osteggiano. Sono pentiti di averla scelta? O c’è da temere che spunti una sua copia? Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 28 dicembre 2021) La presidente del Senato sarebbe una candidata naturale al Colle, ma i suoi la osteggiano. Sono pentiti di averla scelta? O c’è da temere che spunti una sua copia?

Advertising

IvDRouge : @lucianonobili @matteorenzi @ItaliaViva @ilmessaggeroit Non sei nel PD perché non vali nulla! Sei solo uno degli sc… - noth2loos : RT @Siciliano741: @AlfioMontalbano @FabSciarratta @_maria1503_ Relativamente ad un sostegno a Faraone dal centrodestra,è escluso. Non perch… - Paolo354810571 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Cara mia, è normale che le proposte dell'opposizione non vengano considerate, anche… - proEuropa4ever : @maluni54 @pdnetwork Perché ora il centrodestra non avrà più bisogno nemmeno di fare campagna elettorale per stravincere - angelopelloni : @EnricoLetta Nessuna malattia per il Partito democratico e quindi nessuna guarigione! Solo passione e impegno: nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché centrodestra l'ora del presidenzialismo: il presidente sia eletto dal popolo L'ultimo sogno Pd per il post - Mattarella Da questo punto di vista il centrodestra può rivendicare ... Una provocazione, magari, perché non sfugge agli stessi esponenti della destra la necessità di ...

Quirinale, le donne (e gli uomini) in corsa: da Cartabia a Belloni Nel 2015 fu il candidato in pectore del centrodestra prima che Matteo Renzi puntasse su Sergio ... L'appello Proprio perché il prossimo presidente della Repubblica sia, per la prima volta, una donna, è ...

Perché il centrodestra non vuole Casellati al Quirinale L'Espresso L'ultimo sogno Pd per il post - Mattarella Da questo punto di vista ilpuò rivendicare ... Una provocazione, magari,non sfugge agli stessi esponenti della destra la necessità di ...Nel 2015 fu il candidato in pectore delprima che Matteo Renzi puntasse su Sergio ... L'appello Proprioil prossimo presidente della Repubblica sia, per la prima volta, una donna, è ...