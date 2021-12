Per il Quirinale si rafforza l'ipotesi Draghi (Di martedì 28 dicembre 2021) Passano i giorni e i nomi alternativi a Mario Draghi non arrivano. Il Foglio ha riflettuto sul metodo Draghi e anche da quelle analisi e testimonianze sono venuti elementi che potrebbero essere convincenti per la sua candidatura. Il lavoro sulla candidatura alternativa c'è, e ci mancherebbe, ma non se ne vedono risultati, cioè non sono mai acquisiti e sempre si ricomincia. Ma, a forza di girare a vuoto non si fa che rafforzare l'unica candidatura esistente e dotata di senso politico. Oggi qui siamo un po' laconici ma la terza dose non perdona. Le tre "cose principali Fatto #1 In Veneto il record di contagi dall'inizio della pandemia. Fatto #2 E i vaccini a rincorrere. Fatto #3 La manovra e l'accento governativo sulla sua parte verde. Oggi in pillole Buon argomento calcistico per cena. Forza Webb e fatti ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 dicembre 2021) Passano i giorni e i nomi alternativi a Marionon arrivano. Il Foglio ha riflettuto sul metodoe anche da quelle analisi e testimonianze sono venuti elementi che potrebbero essere convincenti per la sua candidatura. Il lavoro sulla candidatura alternativa c'è, e ci mancherebbe, ma non se ne vedono risultati, cioè non sono mai acquisiti e sempre si ricomincia. Ma, a forza di girare a vuoto non si fa chere l'unica candidatura esistente e dotata di senso politico. Oggi qui siamo un po' laconici ma la terza dose non perdona. Le tre "cose principali Fatto #1 In Veneto il record di contagi dall'inizio della pandemia. Fatto #2 E i vaccini a rincorrere. Fatto #3 La manovra e l'accento governativo sulla sua parte verde. Oggi in pillole Buon argomento calcistico per cena. Forza Webb e fatti ...

fattoquotidiano : La petizione del “Fatto” contro Berlusconi al Quirinale supera le 190mila firme ?? - fattoquotidiano : ???? ?????????????????? ?????? ?????????? / ???????????????????? ???? ??????????????????? NO GRAZIE Ancora qualche firma per 190.000 Aderisci anche tu ??… - CarloCalenda : Sul Quirinale siamo ai soliti tatticismi, ignorando totalmente la situazione eccezionale che viviamo. Sediamoci tra… - FrancescPapaleo : RT @fattoquotidiano: Con la candidatura lunare di Silvio Berlusconi al Quirinale, torna in campo un antico movimento che negli anni di B. p… - fattoquotidiano : Con la candidatura lunare di Silvio Berlusconi al Quirinale, torna in campo un antico movimento che negli anni di B… -