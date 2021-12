Per chi vuole scoprire nuovi territori della serialità attraverso storie e messaggi universalmente riconosciuti (Di martedì 28 dicembre 2021) Dolores Fonzi in una scena di “Puerta 7”, ambientata nel mondo del tifo calcistico (foto di Alejandro Lipszyc / Netflix) PUERTA 7Genere: Drammatico, crimeRegia di Martin Zimmerman. Con Dolores Fonzi, Esteban Lamothe, Carlos Belloso. Su Netflix L’universo criminale del narcotraffico sudamericano contaminato con il mondo del calcio e delle tifoserie. È lo strano mix di ingredienti di Puerta 7 (resa graficamente Puer7a), serie tv argentina disponibile su Netflix. Nella curva dell’immaginaria squadra dei Ferroviarios, uno dei capi (detto “Lomito”) viene accoltellato alle spalle da uno sconosciuto che viene poi inseguito, ferito e torturato dagli altri membri della gang. I titoli migliori su Netflix a dicembre 2021 ... Leggi su iodonna (Di martedì 28 dicembre 2021) Dolores Fonzi in una scena di “Puerta 7”, ambientata nel mondo del tifo calcistico (foto di Alejandro Lipszyc / Netflix) PUERTA 7Genere: Drammatico, crimeRegia di Martin Zimmerman. Con Dolores Fonzi, Esteban Lamothe, Carlos Belloso. Su Netflix L’universo criminale del narcotraffico sudamericano contaminato con il mondo del calcio e delle tifoserie. È lo strano mix di ingredienti di Puerta 7 (resa graficamente Puer7a), serie tv argentina disponibile su Netflix. Nella curva dell’immaginaria squadra dei Ferroviarios, uno dei capi (detto “Lomito”) viene accoltellato alle spalle da uno sconosciuto che viene poi inseguito, ferito e torturato dagli altri membrigang. I titoli migliori su Netflix a dicembre 2021 ...

Advertising

Giorgiolaporta : Arriva il #tampone rapido che si fa con la saliva e dà il risultato in pochissimi minuti, senza essere invasivo. Mi… - istsupsan : #Covid19 ??report esteso: il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose (tabel… - marcodimaio : Sono favorevole al lockdown per contrastare la pandemia. Sì, non ci sono alternative; ma deve essere SOLO per chi n… - eledina81 : @VVenans @Cartabellotta Ma onestamente...quanti sono quelli che non possono vaccinarsi? Perché come diceva Burioni… - Gessy_Heart : Per chi volesse, questa ragazza regala generosamente qualche copia di Muro ?????? #Caroligi #carolaeluigi… -