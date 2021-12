Pd | Astorre | inaccettabile | altro operaio morto sul lavoro

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – “Questa mattina leggiamo dell’ennesima notizia di una tragedia sul luogo di.” “A perdere la vita, questa volta, è stato uncaduto da un’impalcatura in via Merulana. Un bilancio drammatico quello delle morti sulche, purtroppo, è in costante crescita.” “Un trendche va fermato. Esprimo le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia”. Lo scrive in un comunicato Bruno, senatore e segretario Pd Lazio. (Agenzia Dire)