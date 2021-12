Paul Stanley dei Kiss è di nuovo positivo al Covid: 'Ho la variante Omicron, felice di essere vaccinato' (Di martedì 28 dicembre 2021) C'è qualcuno che ironicamente ha ribattezzato la quarta ondata di Covid come l'ondata dei Vip, per il numero sempre crescenti di positivi, in particolare in Italia, di persone più o meno famose. Il ... Leggi su globalist (Di martedì 28 dicembre 2021) C'è qualcuno che ironicamente ha ribattezzato la quarta ondata dicome l'ondata dei Vip, per il numero sempre crescenti di positivi, in particolare in Italia, di persone più o meno famose. Il ...

Advertising

leprosoybostero : Paul Stanley dio positivo de la variante Omicron - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT KISS, Paul Stanley di nuovo positivo al Covid: 'Io e la mia famiglia con #Omicron. Per fortuna si… - soundsblogit : Kiss, Paul Stanley positivo (per la seconda volta) al Covid: lui e tutta la famiglia contagiati dalla variante Omic… - NelloMurone : Kiss, Paul Stanley positivo al Covid per la seconda volta: contagiato da Omicron - VirginRadioIT : KISS, Paul Stanley di nuovo positivo al Covid: 'Io e la mia famiglia con #Omicron. Per fortuna siamo vaccinati' ?? G… -