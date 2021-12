Pastorello | “Bernardeschi? Colloqui per il rinnovo con la Juve” | VIDEO

(Di martedì 28 dicembre 2021) Federico, agente di Federico, ha svelato come sia probabile che il suo assistito resti allantus in futuro

Ultime Notizie dalla rete : Pastorello Bernardeschi

Per me è stata fonte di ispirazione' leggi anche: "? Non escludo il rinnovo" Rispetto allo scorso anno, manca anche Cristiano Ronaldo: 'Ha fatto le sue scelte, per la sua ...Intervistato ai microfoni di Sky , Federico, agente proprio di Arthur e, ha fatto il punto della situazione. Ecco le sue parole: ' Su Arthur stiamo valutando con la Juventus, ...In vista del 2022 la dirigenza della Juve è al lavoro per il rinnovo di contratto di diversi giocatori. Facciamo il punto della situazione ...Rivedi Pastorello sul futuro del giocatore alla Juve. vedi letture. Federico Pastorello, agente vincitore del Globe Soccer Awards, ai microfoni di Sky Sport ha parlato - tra le altre cose - anche del ...