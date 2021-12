Partono per le vacanze di Natale e lasciano i cani soli in casa: erano pieni di graffi e circondati da escrementi (Di martedì 28 dicembre 2021) I periodi delle festività, purtroppo, spesso sono i peggiori per gli animali. Quando i padroni Partono per le vacanze e così i compagni a quattro zampe diventano un incomodo, qualcosa di cui pesa occuparsi. Anche durante queste feste natalizie ci sono stati animali vittime dell’uomo e della situazione: è quanto accaduto a Roma a un pastore tedesco e un pitbull, lasciati per giorni da soli all’interno di un appartamento. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso che si evitasse il peggio, nel frattempo i proprietari, una coppia di giovani, è stata denunciata per maltrattamento e abbandono di animali. Leggi anche: Terribile incidente sulla Flaminia: morto un uomo, gravissime altre due persone Maltrattamento animali: il fatto “Prendere con sé un animale in casa richiede consapevolezza e responsabilità, ci uniamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 dicembre 2021) I periodi delle festività, purtroppo, spesso sono i peggiori per gli animali. Quando i padroniper lee così i compagni a quattro zampe diventano un incomodo, qualcosa di cui pesa occuparsi. Anche durante queste feste natalizie ci sono stati animali vittime dell’uomo e della situazione: è quanto accaduto a Roma a un pastore tedesco e un pitbull, lasciati per giorni daall’interno di un appartamento. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso che si evitasse il peggio, nel frattempo i proprietari, una coppia di giovani, è stata denunciata per maltrattamento e abbandono di animali. Leggi anche: Terribile incidente sulla Flaminia: morto un uomo, gravissime altre due persone Maltrattamento animali: il fatto “Prendere con sé un animale inrichiede consapevolezza e responsabilità, ci uniamo ...

